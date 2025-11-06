أخبار مصرية

الداخلية تكشف ملابسات منشور عن سائق بالجيزة يتلاعب بخط السير لزيادة الأجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 12:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "أجرة" بتقسيم المسافات وعدم الالتزام بخط السير لزيادة قيمة الأجرة بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة «سارية التراخيص» وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

