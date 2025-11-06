مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بانتخابات النواب بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 08:36 مساءً - تعقد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لإطلاع الرأي العام على مستجدات بدء التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج لاختيار أعضاء مجلس النواب.

تصويت الخارج يبدأ من نيوزيلاندا وينتهى فى لوس انجلوس

وتفتح اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية بنيوزيلاندا أبوابها لاستقبال الناخبين المتواجدين بها، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من فتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب، حيث تعد لجنة نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلاندا الساعة العاشر مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة.

وتُجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت داخل 136 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

مواعيد التصويت والفرز والنتيجة فى انتخابات مجلس النواب

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب تجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الاعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة 11 ديسمبر القادم.