كمال ماضي عن إعلان روسيا بشأن "الثالوث النووي": "وكأن العالم يحنّ إلى ماضيه ويعود إلى سباق التسلح من جديد"

أحمد جودة - القاهرة -

علّق الإعلامي كمال ماضي، على إعلان روسيا تحديث الثالوث النووي الخاص بها، قائلا: "كأن هذا العالم الذي نحيا بين جنباته، ود العودة إلى الخلف من جديد، واشتاق إلى حرب باردة وسباق تسلح بين قواه العظمى".

وأضاف "ماضي"، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مرة أخرى.. روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي أعلنتها صريحة، سنحدث الثالوث النووي الخاص بنا.. بصواريخه البرية، وقاذفات قنابله الاستراتيجية وغواصاته النووية؛ للحفاظ على توازن الردع العالمي".

وتابع، أنه على الجهة المقابلة، يوجد ساكن البيت الأبيض دونالد ترامب الذي بدل اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وأمر باستئناف التجارب النووية التي توقفت بسلسلة معاهدات ستارت للحد من الرؤوس النووية، موضحًا، أنه يرى تلك المعاهدات ظالمة لبلاده.

وواصل الإعلامي، أن المشهد لم يتوقف عند هذا الحد، بل أعلن الكرملين الروسي أنه سيفعل المثل إذا أقدمت أمريكا على ذلك، وتساءل: "أيكون الأمر كله جزءً من معركة الأعصاب بين الشرق والغرب أم حقا أضحينا على حافة هاوية ينساق إليها كلا الطرفين دون أدنى اكتراث للتحذيرات من التداعيات الكارثية على بيئة الأرض المغلوبة على أمرها؟!".