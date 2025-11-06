نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام": إسرائيل ستحاول إفشال اتفاق وقف إطلاق النار ولن تستطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور بشارة بحبح رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام، إنّ أهالي قطاع غزة في حاجة إلى الطعام والدواء والمعدات الأساسية مثل الوقود، مشددًا، على أن الخروقات الإسرائيلية في هذا الإطار غير مقبولة، فقد تم الاتفاق على أن تدخل المساعدات اعتمادا على ما جرى الاتفاق عليه بـ600 شاحنة يومية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب »، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»: "للأسف الشديد لا أرى أن هناك ضغوطات كافية على إسرائيل بدخول المساعدات كما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع: "هناك مشكلة أمريكية، وهي القبول بالمواقف الإسرائيلية غير المقبولة.. تعبنا من الوصول إلى هذه المرحلة، وأردنا انفراج الأمر في القطاع، ومنع ارتكاب المجازر ضد أهالي غزة، ولكن حتى الآن، عدم الضغط على إسرائيل بشكل كافٍ من قبل الولايات المتحدة غير مقبول".

وواصل: "إسرائيل ستحاول إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها لكن لن تستطيع، لأن هذه اتفاقية الرئيس الأمريكي لأنه تبناها، وإذا تبناها، فهو لن يسمح لإسرائيل ولا لجانب آخر بفشل هذه الاتفاقية، ولكن سيتم السماح لإسرائيل بالتعدي على القطاع إلى درجة عدم انفجار الموقف".