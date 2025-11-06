نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام": غير سعيد بسكوت واشنطن على الخروقات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الدكتور بشارة بحبح رئيس لجنة العرب الأمريكيين من أجل السلام، عن موقف واشنطن من تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، وخروقات إسرائيل المستمرة.

وقال في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب »، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»: "غير سعيد بسكوت واشنطن على الخروقات الإسرائيلية، وكأنه تم وقف إطلاق النار وسُمح لإسرائيل بإكمال الحرب على القطاع، ولم يُسمح للجانب الفلسطيني بأي شيء في المقابل".

وتابع: "ما يحدث في لبنان يحدث حاليا في غزة، ففي لبنان جرى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، ولكن يبدو أن وقف إطلاق النار كان من جانب واحد، أي من طرف حزب الله وليس من طرف إسرائيل.. وهذا ما يحدث حاليا في القطاع، وهذا غير مقبول".

وواصل: "لا أريد أبدا عودة الحرب لقطاع غزة، ولكن لا أريد السكوت على قيام إسرائيل بكل هذه الخروقات لوقف إطلاق النار".

وذكر، أنه ينقل للإدارة الأمريكية -بشبه يومي- المعلومات التي يحصل عليها من التقرير اليومي الذي تصدره حماس بالخروقات الإسرائيلي، ولكن الرد يكون "نعم، سنبحث هذا الموضوع، وسنعمل على تهدئة الأمور"، مشيرًا، إلى أنه لا يتلقى جوابا إجماليا وليس محددا، بأن حماس عليها الصبر إلى أن تجعل الولايات المتحدة إسرائيل تلتزم بوقف إطلاق النار.