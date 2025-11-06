عاجل- إقبال جماهيري عالمي في أول أيام افتتاح المتحف المصري الكبير.. 18 ألف زائر يوثقون لحظة تاريخية في ذاكرة الحضارة

أحمد جودة - القاهرة - إقبال جماهيري عالمي في أول أيام افتتاح المتحف المصري الكبير.. 18 ألف زائر يوثقون لحظة تاريخية في ذاكرة الحضارة

شهد المتحف المصري الكبير في أول أيام افتتاحه للجمهور، إقبالًا واسعًا وتدفقًا غير مسبوق من الزائرين، الذين حرصوا على أن يكونوا بين أوائل من يستكشفون هذا الصرح الحضاري الفريد.

وبحسب سجلات الحجز والتذاكر، بلغ عدد الزائرين نحو 18 ألف زائر من المصريين والأجانب، في مشهد يعكس شغفًا عالميًا باكتشاف كنوز الحضارة المصرية.

كما شهد اليوم الأول حضورًا إعلاميًا مكثفًا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية التي جاءت خصيصًا لتغطية هذا الحدث العالمي الفريد.

انبهار عالمي بتجربة الزيارة وتصميم المتحف

أعرب الزائرون عن انبهارهم بالتصميم المعماري المتميز للمتحف ومساحاته الواسعة وقاعاته الفريدة، وخاصة قاعة الملك الذهبي وسيناريو العرض المبتكر الخاص بها.

وأشار العديد منهم إلى أن تجربة الزيارة في المتحف تُعد رحلة متكاملة في قلب التاريخ المصري القديم، تجمع بين القاعات المتحفية الثرية والمرافق الثقافية والترفيهية الحديثة التي تواكب أرقى المعايير العالمية في العرض المتحفي.

حدث حضاري يضع مصر على خريطة السياحة العالمية

الإقبال الكبير الذي شهده المتحف في أول أيام افتتاحه للجمهور يعكس شغف المصريين والعالم لاكتشاف هذا الصرح الفريد، ويمثل تأكيدًا على المكانة الرائدة لمصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

ويواصل المتحف استقبال زائريه من مختلف الجنسيات، فيما تتواصل التغطية الإعلامية العالمية لهذا الحدث الذي يعد نقلة نوعية في قطاع السياحة والآثار في مصر.

استمرار التغطية واستقبال الزوار

يواصل المتحف المصري الكبير استقبال الزائرين يوميًا وسط تنظيم دقيق وإجراءات ميسرة، مع استمرار اهتمام وسائل الإعلام العالمية بتسليط الضوء على تفاصيل التجربة الفريدة التي يقدمها هذا الصرح التاريخي الذي يجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر.