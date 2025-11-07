بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالسفارة المصرية بمسقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - بدأ منذ قليل الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالسفارة المصرية بمسقط، حيث فتحت السفارة المصرية بمسقط أبوابها أمام الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت مسقط .

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

وتُجرى عمليات انتخابات مجلس النواب على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.

وتجري المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي 7 و8 نوفمبر ، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 10 و11 نوفمبر، علي أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، لتبدأ عملية الطعون علي نتيجة انتخابات المرحلة الأولي خلال 48 ساعة وبحد أقصي موعده 20 نوفمبر.

ما هي محافظات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب ؟

ويختار الناخبين في الداخل والخارج خلال المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم بمحافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

متي يتم الفصل في الطعون علي نتائج المرحلة الأولي من انتخابات النواب ؟

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في طعون نتائج المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب خلال 10 أيام تبدأ من 21 نوفمبر وحتي 30 نوفمبر.

وبالتزامن مع انتهاء الفصل في الطعون، يبدأ الصمت لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، لتنطلق عملية التصويت الخاصة بتلك المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، علي أن يتم إعلان نتيجة جولة الإعادة بتاريخ 11 ديسمبر.

انتخابات مجلس النواب .. ما هي قواعد وإجراءات تصويت المصريين في الخارج ؟

وفى وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى نص على أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وبموجب القرار، سيكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي .