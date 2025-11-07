بدء تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - بدأت فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلى للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، فى أول أيام تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقام السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن رئيس اللجنة الانتخابية بالأردن، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف والتأكيد على توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

وافتتح الأبيض وأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية عملية التصويت؛ حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم.

استعدادات مكثفة بالسفارة المصرية في عمّان والعقبة

تجدر الاشارة إلى أن السفارة المصرية لدى الأردن، قد أنهت أول أمس، جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة؛ للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب ، حيث يقوم المصريين في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، أو في مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025، سواء في الداخل أو الخارج على مرحلتين، الأولى منها فى 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة.

وتجري المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي 7 و8 نوفمبر ، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 10 و11 نوفمبر، علي أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، لتبدأ عملية الطعون علي نتيجة انتخابات المرحلة الأولي خلال 48 ساعة وبحد أقصي موعده 20 نوفمبر.

ما هي محافظات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب ؟

ويختار الناخبين في الداخل والخارج خلال المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم بمحافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

متي يتم الفصل في الطعون علي نتائج المرحلة الأولي من انتخابات النواب ؟

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في طعون نتائج المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب خلال 10 أيام تبدأ من 21 نوفمبر وحتي 30 نوفمبر.

وبالتزامن مع انتهاء الفصل في الطعون، يبدأ الصمت لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، لتنطلق عملية التصويت الخاصة بتلك المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، علي أن يتم إعلان نتيجة جولة الإعادة بتاريخ 11 ديسمبر.