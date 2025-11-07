توافد كثيف لأبناء الجالية المصرية في الرياض للتصويت بانتخابات النواب (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - توافد أبناء الجالية المصرية في الرياض، منذ انطلاق عملية التصويت فى تمام التاسعة صباح اليوم، على مقر السفارة المصرية بالرياض للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت، في انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للمملكة العربية السعودية.

شهدت اللجان الانتخابية إقبالا كبيرا من المصريين على المشاركة وهو ما ترصده اللقطات المصورة من أمام مقار التصويت .

حرصت السفارة على توفير كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم ،وقامت بكافة الاستعدادات اللازمة للعملية الانتخابية بالتعاون مع السلطات السعودية؛ للتيسير على المواطنين المصريين في الرياض بالإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب.

وفى وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى نص على أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وبموجب القرار، سيكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي .

وأنطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب من العاصمة النيوزيلاندية ويلنجتون مساء الخميس نظراً لفروق التوقيت ، لتكون كذلك أول لجنة انتخابية تختتم العملية الانتخابية في مرحلتها الأولي.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة ، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية