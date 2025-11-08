نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" في الأردن ربى آغا، إن مقري السفارة المصرية في العاصمة عمّان والقنصلية المصرية في مدينة العقبة شهدا منذ صباح اليوم إقبالًا ملحوظًا من الجالية المصرية للمشاركة في عملية التصويت ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم والتعاون بين الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأضافت ربى آغا أن السفارة المصرية في عمّان وفّرت كافة التسهيلات اللوجستية والتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى أن السلطات الأردنية قدّمت دعمًا كاملًا لتأمين وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع وتيسير دخولهم وخروجهم.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية أن السفارة المصرية كانت قد أعلنت مساء أمس تمديد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، حيث أُغلقت صناديق الاقتراع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن، وذلك بناءً على تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المصريين المقيمين في الأردن للإدلاء بأصواتهم، نظرًا للإقبال الكبير الذي استمر حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأكدت ربى آغا أن الناخبين المصريين أعربوا عن رضاهم الكامل تجاه التنظيم داخل مقار اللجان الانتخابية، مشيدين بسرعة الإجراءات وسهولتها، وعدم وجود أي تعقيدات أثناء عملية التصويت، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو الإدلاء بالصوت داخل اللجان.

وأشارت إلى أن المشهد الانتخابي للجالية المصرية في الأردن يعكس وعيًا سياسيًا ومسؤولية وطنية كبيرة لدى الناخبين، الذين حرصوا على المشاركة رغم ارتباطاتهم العملية وبعد المسافات، تأكيدًا على حرصهم على دعم مؤسسات الدولة المصرية والمساهمة في استحقاقها الدستوري.

واختتمت مراسلة القاهرة الإخبارية حديثها بالتأكيد على أن العملية الانتخابية في الأردن تسير بانضباط وشفافية عالية، وسط تنسيق متواصل بين السفارة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نجاح عملية التصويت حتى ختام أيام الاقتراع.

https://www.youtube.com/shorts/D_z687vdx8s