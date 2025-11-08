الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنه في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز تدويل التعليم الجامعي وتعميق الشراكات الأكاديمية الدولية، تواصل الجامعة حضورها الدولي من خلال توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون الأكاديمي والشراكات المثمرة مع مؤسسات تعليمية مرموقة حول العالم.
جامعة سوهاج: شراكات أكاديمية رائدة مع الهند والفلبين وكوريا والإمارات وإندونيسيا
وأكد “النعماني” فخر الجامعة بكونها شريكًا أكاديميًا موثوقًا به عالميًا، ولفت إلى أن هذه الشراكات تفتح آفاقًا واسعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتعلم والبحث والتبادل الثقافي والعلمي، وتعكس قدرة الجامعة على المنافسة على المستوى العالمي.
وجاءت أبرز خطوات الجامعة في هذا المجال كالتالي:
- توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة Woosong – كوريا الجنوبية لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإنشاء برامج مشتركة في الذكاء الاصطناعي وإدارة تصميم الجمال، مع دراسة إنشاء فرع للجامعة الكورية داخل سوهاج.
- توقيع بروتوكول مع جامعة DPU – الهند في مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة، يشمل برامج دراسية وتدريبية مشتركة، وإشراف مشترك على الرسائل العلمية، واستقبال طلاب للتدريب بالمستشفيات الجامعية.
- توقيع بروتوكول مع جامعة Adamson – الفلبين لدعم المشروعات البحثية المشتركة وتبادل الخبرات في الكيمياء والهندسة الكيميائية.
- لقاءات مع جامعة Shoolini – الهند وجامعة Riau – إندونيسيا لبحث فتح فروع وتطوير برامج بحثية وتعليمية مشتركة، وإمكانية فتح فرع لجامعة سوهاج داخل الجامعة الهندية.
- توقيع بروتوكول مع جامعة عجمان – الإمارات لتعزيز التعاون في الطب والعلوم الصحية، وتطوير برامج تدريبية مشتركة في المستشفيات ومراكز البحث.