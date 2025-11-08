نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود النصر أمام نيوم في قمة الدوري السعودي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رونالدو يقود النصر أمام نيوم في قمة الدوري السعودي 2025-2026

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الملك خالد الرياضية، حيث يلتقي النصر ونيوم في مواجهة نارية ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط أجواء مليئة بالحماس والترقب بين الجماهير.

يدخل النصر اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما قدّم أداءً استثنائيًا منذ انطلاق الموسم، ويسعى لمواصلة الانتصارات وتأكيد هيمنته على القمة. أما فريق نيوم، فيحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة، ويأمل في تحقيق مفاجأة تعزز من مكانته في جدول الدوري.

تشكيلة النصر الأساسية أمام نيوم جاءت بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب جواو فيليكس وساديو ماني وكينجسلي كومان في خط الهجوم، بينما يقود الوسط مارسيلو بروزوفيتش وأنجيلو، وفي الدفاع نواف بوشل، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، وسلطان الغنام، مع نواف العقيدي في حراسة المرمى.

تنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة 4:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ومن المتوقع حضور جماهيري ضخم يمنح اللقاء طابعًا خاصًا من الإثارة والتشجيع.

النصر يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل النصر اللقاء بثقة عالية بعد بداية مثالية للموسم، إذ نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة بـ21 نقطة من 7 مباريات، وسجل خلالها 23 هدفًا واستقبل 3 أهداف فقط، مما يعكس توازنًا واضحًا بين الأداء الدفاعي والهجومي.

الفريق يقدم كرة هجومية تعتمد على الاستحواذ والضغط العالي، وهو ما جعله الأكثر تسجيلًا في البطولة حتى الآن.

إحصائيًا، بلغت نسبة فوز النصر هذا الموسم 58%، وهي الأعلى بين فرق الدوري بعد مرور سبع جولات.

تشكيل النصر ضد نيوم اليوم في الدوري السعودي



يدخل المدرب جورجي جيسوس المباراة بخطة متوازنة تجمع بين الدفاع الصلب والهجوم السريع، مستفيدًا من عودة عدد من العناصر الأساسية التي غابت مؤخرًا.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – إينيغيو مارتينيز – محمد سيماكان – سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أنغيلو جابرييل – جواو فيليكس

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – كينجسلي كومان