3 أعمال درامية تضع نجوم مصر تحت الأضواء في رمضان 2026

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد شركة United Studios المنتجة دينا كريم لخوض موسم رمضان 2026 بقوة من خلال ثلاثة أعمال درامية كبرى، تجمع بين البطولة النسائية والدراما الإنسانية والحضور الثقيل لنجوم الصف الأول، في خطوة تؤكد استمرار الشركة في تقديم محتوى فني رفيع المستوى وذو تأثير جماهيري واسع.

ويأتي في مقدمة الأعمال مسلسل جديد للنجمة هند صبري، التي تعود هذا العام إلى الدراما الاجتماعية ذات البعد الإنساني في عمل ينتظر أن يكون من أبرز محطات الموسم، خاصة مع تولي فريق تأليف وإخراج من الأسماء البارزة في الدراما المصرية.

كما تقدم الشركة بطولة جديدة للنجمة الشابة سلمى أبو ضيف.

محمود حميدة يعود بقوة في "الأستاذ".. دراما نفسية تتصدر الموسم

أما العمل الثالث فهو مسلسل "الأستاذ" بطولة الفنان القدير محمود حميدة، الذي يعود به إلى الشاشة الصغيرة بشخصية ذات تركيبة نفسية مميزة وأداء يعتمد على التفاصيل الدقيقة، مما يُنتظر أن يجعله واحدًا من أقوى أعمال الموسم.