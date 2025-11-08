أخبار مصرية

إقبال من المصريين بقطر على التصويت بانتخابات مجلس النواب (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • إقبال من المصريين بقطر على التصويت بانتخابات مجلس النواب (صور) 1/2
  • إقبال من المصريين بقطر على التصويت بانتخابات مجلس النواب (صور) 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 04:28 مساءً -  فى ثانى أيام انتخابات مجلس النواب، يواصل المصريون فى قطر التوافد على مقر السفارة المصرية بالدوحة للإدلاء بأصواتهم، للمشاركة فى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الشعب المصرى تحت قبة البرلمان.

 


 

يمتد التصويت حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت قطر، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، لتبدأ عملية الطعون على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى خلال 48 ساعة وبحد أقصى موعده 20 نوفمبر.

 

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت توجه الناخبون لمقر اللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا من أبناء الوطن للمشاركة في العملية الانتخابية.

 

ويختار الناخبون في الداخل والخارج خلال المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم بمحافظات:  الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

 

وينطلق التصويت في الداخل في أيام 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، لتبدأ عملية الطعون على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى خلال 48 ساعة وبحد أقصى موعده 20 نوفمبر.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا