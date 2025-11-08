نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة تفتيش مفاجئ على حي السيدة زينب لضبط الأداء ومواجهة المخالفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتشكيل لجنة من قطاع التفتيش بالوزارة للمرور المفاجئ على حي السيدة زينب بالقاهرة، لمتابعة الانضباط الإداري والميداني، والحد من البناء المخالف، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز ما تم خلال الجولة:



إزالة بناء مخالف دون ترخيص ومصادرة مواد البناء



رصد مخالفات مالية ومخزنية جسيمة وإحالتها للنيابة العامة والإدارية



اتخاذ إجراءات ضد مديونيات أكشاك وإشغالات



حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات بـ 7 شوارع رئيسية



غلق وتشميع محال غير مرخصة وإنذار أخرى لتوفيق الأوضاع



حصر مديونيات واتخاذ إجراءات تحصيلها



التوجيه باستغلال أصول الدولة غير المستغلة لتعظيم الإيرادات



متابعة جهود النظافة والحملة الميكانيكية وصيانة المعدات



إنهاء ملفات متأخرة بالمركز التكنولوجي والاستجابة لشكاوى المواطنين



تسريع مشروعات الخطة الاستثمارية ومراجعة ملفات التصالح

وشددت الوزيرة “لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق الدولة أو جودة الخدمات.. وهدفنا ضبط الأداء الميداني وتقديم خدمة تليق بالمواطن.”