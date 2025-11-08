نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبلوماسي فلسطيني سابق: القوة الدولية ستكون بقيادة أمريكية لضمان الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح السفير ممدوح جبر، مساعد وزير خارجية فلسطين السابق، أن القوة الدولية التي يجري الإعداد لها في قطاع غزة ستكون بقيادة أمريكية، في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار القطاع، فضلًا عن ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.

وأكد جبر، خلال مداخلة عبر تطبيق Zoom، في برنامج " عن قرب مع أمل الحناوي"، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن هذا التوجه يأتي بعد تغيرات لافتة في الموقف الأمريكي حيال إدارة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأضاف مساعد وزير خارجية فلسطين السابق، أن واشنطن بدأت بالفعل بإعادة هيكلة آليات المساعدات، ما تجلى في قرارها الأخير بنزع بنك المساعدات الغذائية من سيطرة إسرائيل ووضعه تحت إشراف الوكالة الأمريكية لتقديم المساعدات، وهو ما اعتبره مؤشرًا واضحًا على رغبة الولايات المتحدة في توجيه الدعم مباشرة إلى الشعب الفلسطيني دون وساطات أو تدخلات إسرائيلية.