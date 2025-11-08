سفارتا مصر في الهند وسريلانكا تواصلان فتح أبوابهما أمام الناخبين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - تواصل سفارتا مصر في الهند وسريلانكا فتح أبوابهما أمام الناخبين المصريين ، لليوم الثاني على التوالي، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، ضمن المرحلة الأولى من تصويت المصريين بالخارج، وذلك منذ الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت كل من نيودلهي وكولومبو.

لجنة نيوزيلندا أول لجنة بدأت التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج للمرحلة الأولى

وتُعد لجنة نيوزيلندا أول لجنة بدأت التصويت في أنتخابات مجلس النواب بالخارج للمرحلة الاولي ، حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نبوزيلندا الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت مصر، لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر لجنة تختتم عملية التصويت، وذلك في الساعة التاسعة صباح الأحد الذي يوافق الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

كما تُجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.