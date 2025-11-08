الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس التحول الجذري في منظومة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التعليم عن خطة التقويم الدراسي للعام 1447 هـ، التي تمثل نقلة نوعية في تنظيم العام الدراسي من حيث الإجازات، والجدول الزمني، وآلية سير العملية التعليمية خلال الفصول المختلفة، ولا سيما في شهر رمضان المبارك . هذه الخطة لم تأتِ بمعزل عن رؤية المملكة 2030، بل جاءت امتدادًا لها، لتجسد حرص الدولة على بناء بيئة تعليمية محفزة، تراعي احتياجات الطالب النفسية والاجتماعية، وتمنح العملية التعليمية روحًا جديدة تقوم على المرونة والتوازن خزمغظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار يهز المدارس .. التعليم السعودي يكشف تقويم رمضان الجديد وسط صدمة أولياء الأمور

من أبرز ما يميز التقويم الدراسي الجديد إدراج إجازة جديدة تحت مسمى "إجازة منتصف الفصل الدراسي"، تمتد من 21 إلى 29 نوفمبر 2025. هذه الإجازة تعد الأولى من نوعها في تاريخ التعليم السعودي، وجاءت بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات الطلاب والمعلمين، حيث لاحظت الوزارة أن فترات الدراسة الطويلة دون فواصل كافية تؤثر سلبًا على تركيز الطلاب وحماسهم. من هنا جاءت فكرة الإجازة كوسيلة لإعادة شحن الطاقة الذهنية والنفسية للطلاب، لتتحول العودة إلى مقاعد الدراسة بعدها إلى انطلاقة جديدة نحو التحصيل والإبداع.

قرار يعيد رسم ملامح العام الدراسي

كما أضافت الوزارة إجازة قصيرة أخرى خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2025، تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للطلاب والمعلمين على حد سواء، وتمنحهم فرصة للراحة قبل مواصلة الفصل الدراسي، وهو توجه حديث تتبناه الأنظمة التعليمية المتقدمة حول العالم، التي ترى أن جودة التعلم لا ترتبط بعدد الأيام الدراسية، بل بقدرة الطالب على الفهم والتفاعل والابتكار.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 1447 هـ

جاء التقويم الدراسي الجديد متوازنًا بين أوقات الدراسة والإجازات الرسمية، حيث تضمن المواعيد التالية:

إجازة اليوم الوطني: 23 سبتمبر 2025

إجازة إضافية: 12 أكتوبر 2025

إجازة منتصف الفصل الدراسي: 21 – 29 نوفمبر 2025

إجازة إضافية ثانية: 11 – 14 ديسمبر 2025

إجازة منتصف العام الدراسي: 9 – 17 يناير 2026

إجازة يوم التأسيس: 22 فبراير 2026

إجازة عيد الفطر: 6 – 28 مارس 2026

إجازة عيد الأضحى: 22 مايو – 1 يونيو 2026

بهذا التوزيع، يظهر بوضوح أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن مدروس يمنع الإرهاق الدراسي، ويجعل العام أكثر سلاسة وتنظيمًا. فالإجازات ليست مجرد فترات راحة، بل جزء من استراتيجية تعليمية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الأداء والتحصيل.

رمضان 1447 هـ: نظام دراسي جديد يراعي خصوصية الشهر الكريم

من القرارات التي لاقت صدى واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، تقليص أيام الدراسة خلال شهر رمضان المبارك إلى 11 يومًا فقط، مع تطبيق نظام "الحصص المرن". هذا التعديل يعكس فهماً عميقاً لخصوصية الشهر الفضيل، إذ يدرك صانع القرار التربوي أن الإنتاجية والتركيز تختلف خلال رمضان، وأن احترام الطابع الروحاني للشهر لا يتعارض مع استمرار العملية التعليمية. الوزارة أكدت كذلك أن يوم 22 فبراير 2026، الموافق ليوم التأسيس، سيكون ضمن الشهر الدراسي، ما يضيف لمسة احتفالية وروحًا وطنية إلى الجدول الرمضاني.

هذا التوجه يعبر عن فلسفة تعليمية جديدة تقوم على التوازن بين التحصيل العلمي والحياة الاجتماعية والروحية للطلاب، وهو ما يتماشى تمامًا مع ركائز رؤية 2030 التي تسعى لبناء مجتمع مزدهر ومتوازن في كل جوانب الحياة.

تحسين بيئة التعليم: نحو جودة حقيقية لا كمية زمنية

وزارة التعليم لم تكتفِ بإضافة الإجازات أو تقليص أيام الدراسة في بعض الفترات، بل أكدت أن جوهر الخطة يقوم على تحسين جودة التعلم، وليس فقط تنظيم الجدول الزمني. فقد أظهرت التجارب السابقة أن طول العام الدراسي لا يعني بالضرورة تحصيلًا علميًا أعلى، بل إن البيئة التعليمية المتوازنة، التي تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية، تؤدي إلى نتائج أفضل على المدى البعيد.

ومن هنا، جاء التقويم الجديد كخطوة مدروسة تهدف إلى إعادة تعريف مفهوم "الانضباط الدراسي"، ليصبح مرتبطًا بالإنتاجية والمخرجات التعليمية، لا بعدد الأيام في الصف الدراسي. كما أوضحت الوزارة أن هذه الخطة ليست نهاية المطاف، بل مرحلة أولى ضمن مسار تطويري مستمر ستتبعه تعديلات إضافية في السنوات القادمة بناءً على نتائج التطبيق الميداني وردود الفعل من المدارس وأولياء الأمور.

توجه رقمي متكامل لدعم التعليم الحديث