أحمد جودة - القاهرة - انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة المصرية

أطلقت وزارة الصناعة فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المهرجان يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية كبيرة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

مشروعات استراتيجية في قطاع النخيل

كشف الوزير عن تنفيذ مشروعات كبرى في قطاع النخيل، أبرزها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بسعة 2.3 مليون نخلة في منطقتي توشكى والعوينات. كما استعرض جهود تطوير قطاع التمور التي تضمنت إنشاء مخازن مبردة ومجمدة بسعة 4000 طن، تأهيل مصانع ومجمعات تمور، ودعم مشاركة المصانع المصرية في المعارض الدولية، بالإضافة إلى إصدار الخريطة الزراعية المناخية لأصناف النخيل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

القطاع الصناعي والتصديري للتمور

يعتبر إنتاج وتصنيع التمور أحد القطاعات الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل. وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بنسبة تتجاوز 19% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي. ويبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في تصنيع وتعبئة التمور أكثر من 150 مصنعًا ومحطة، حيث تُركز وزارة الصناعة على تطوير المصانع القائمة وإنشاء محطات حديثة لتقليل الفاقد وتعظيم القيمة المضافة للتمور المصرية.

المهرجان والابتكار في قطاع التمور

يشتمل المهرجان على فعاليات متعددة، من بينها مسابقة التمور المصرية في ثمان فئات رئيسية لتكريم أفضل المزارع والمنتجات والأبحاث العلمية والتغليف المبتكر، بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية. كما تم تكريم الشخصيات والمؤسسات المتميزة التي ساهمت في تطوير الإنتاج ونشر الممارسات الزراعية الحديثة، ودعم محطات التعبئة والتصدير وفق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء.

تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات

يبرز المهرجان كمنصة لتبادل الخبرات بين المنتجين والمصنعين المصريين والدوليين، بالإضافة إلى الندوات العلمية المصاحبة التي تقدم أحدث الدراسات والتقنيات في مجال صناعة التمور، ما يسهم في رفع قدرة القطاع التنافسية دوليًا وزيادة فرص التصدير.