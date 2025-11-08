نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونيفل: الخروقات الإسرائيلية لقرار 1701 تهدد الاستقرار الهش في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد داني غفري، المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفل"، أن استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 يشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، محذرًا من أن تصاعد التوتر الميداني في الجنوب اللبناني يهدد الاستقرار الهش الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

وأوضح غفري، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات اليونيفل ترصد يوميًا خروقات جوية وبرية من الجانب الإسرائيلي وتوثقها في تقارير دورية تُرفع إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تعرقل جهود التهدئة وتزيد من احتمالات اندلاع مواجهات جديدة على الحدود.

وشدد المتحدث باسم قوات اليونفيل، على أن استقرار لبنان يتطلب التزامًا كاملًا ببنود القرار 1701 من جميع الأطراف، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تجر المنطقة إلى دوامة جديدة من التصعيد العسكري.