غفري: اليونيفل تواصل التنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لضمان التهدئة

قال داني غفري، المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفل"، إن مهمة اليونيفل الأساسية تتمثل في مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والحفاظ على التهدئة عبر التنسيق المستمر مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي، مؤكدًا أن قوات حفظ السلام تبذل جهودًا كبيرة لتفادي أي احتكاك ميداني قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع.

وأضاف غفري، في حديثه لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التصعيد الأخير في الجنوب اللبناني أثار مخاوف حقيقية من وقوع خطوات غير محسوبة يمكن أن تؤدي إلى تجدد الأعمال العدائية، مشددًا على أن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار الدبلوماسي ووقف الهجمات فورًا.

وأكد المتحدث باسم اليونيفل، أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف على تثبيت الهدوء وحماية المدنيين وأفراد بعثة حفظ السلام، مشيرًا إلى أن أي تصعيد جديد ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي برمّته.