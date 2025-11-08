نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يخرق كل التفاهمات التي تم التوصل إليها داخل القطاع، مشيرًا إلى أنه يمنع دخول المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية، بما في ذلك الخيام ومواد الإيواء التي يحتاجها المواطنون في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأضاف أبو عفش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن استمرار الحصار المفروض على القطاع فاقم من معاناة السكان وأدى إلى تعطّل العديد من المرافق الحيوية، خاصة في القطاع الصحي الذي يواجه عجزًا حادًا في المعدات والأدوية والإمدادات الطبية.

وأكد مدير الإغاثة الطبية أن الوضع في غزة أصبح أكثر تعقيدًا مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال للسماح بدخول الإمدادات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.