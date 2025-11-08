نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصال مسار العلاقات بين مصر وأوكرانيا، مؤكدًا الحرص على مواصلة تطوير التعاون القائم في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على الروابط المتنامية التي تجمع البلدين في مختلف القطاعات. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى تعزيز الشراكات القائمة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات حول العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين. وقد تناول الاتصال فى هذا السياق الأزمة الاوكرانية وتطوراتها.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن تقدير بلاده لجهود مصر في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخض عنها من اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الدور المصري المحوري في تحقيق التهدئة وإحراز تقدم نحو تحقيق السلام في المنطقة.