حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 9 نوفمبر 2025 في مصر

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأحد 9 نوفمبر 2025، والتي تشهد أجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا لفتت الأرصاد تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

توقعات درجات الحرارة غدا

فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى