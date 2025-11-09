الهيئة الوطنية: 35 مليونا و279 ألف ناخب لهم حق التصويت بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 05:25 مساءً - قال القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، لاطلاع الرأى العام بانتخابات الداخل، إن إجمالى عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين فى محافظات المرحلة الأولى البالغ عددها 14 محافظة نحو 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، مقسمين على 70 دائرة انتخابية.

وتضمنت توزيع الناخبين على محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 14 محافظة وهم:

- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخب)

- الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخب)

- الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخب)

- بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشحًا (2096676 ناخب)

- المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخب)

- أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشحًا (3073670 ناخب)

- سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)

- قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخب)

- الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخب)

- أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخب)

- البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخب)

- الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخب)

- البحيرة تضم 8 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحًا (4388114 ناخب)

- مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543ناخب)