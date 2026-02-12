رئيس الوزراء: الرئيس السيسى وضع 4 محاور رئيسية ومحددة لخطة عمل الحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 08:16 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حدد 4 محاور هامة لخطة عمل الحكومة الفترة المقبلة.

وتابع فى أول مؤتمر صحفي بعد إعادة تشكيل الحكومة، إنه بناء على هذه المحاور تم تحديد 8 توجيهات للوزراء قائلا: مش هنبدأ من أول وجديد كل وزير تم وضع خطة العمل وما تم فى الفترة الماضية للاستكمال عليها.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية التي منحها إياه، ولزملائه من الوزراء الذين يستكملون مسيرة العمل من المجلس السابق، وللزملاء الجدد الذين سيمثلون بالتأكيد إضافة للمجلس خلال الفترة المقبلة.

ووجه الوزراء بالتعاون مجلس النواب، موجها الشكر للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ولأعضاء المجلس الموقر، على ثقة المجلس وموافقته على التشكيل الجديد.