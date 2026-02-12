رئيس الوزراء فى أول مؤتمر بعد تشكيل الحكومة: أشكر الرئيس السيسى على ثقته الغالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 08:16 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية التي منحها إياه، ولزملائه من الوزراء الذين يستكملون مسيرة العمل من المجلس السابق، وللزملاء الجدد الذين سيمثلون بالتأكيد إضافة للمجلس خلال الفترة المقبلة.

وتابع فى أول مؤتمر صحفي بعد إعادة تشكيل الحكومة، أنه وجه الوزراء بالتعاون مجلس النواب، موجها الشكر للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ولأعضاء المجلس الموقر، على ثقة المجلس وموافقته على التشكيل الجديد.