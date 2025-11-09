نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة: نصف تريليون دولار لنهضة مصر.. استثمارات البنية التحتية تدفع التحول الرقمي والطاقة المتجددة نحو المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة استثمرت أكثر من نصف تريليون دولار خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية الوطنية. وأوضح أن هذه الاستثمارات الضخمة شملت شبكات الطرق الحديثة، والموانئ، والمطارات، وأنظمة الطاقة، والمناطق اللوجستية، والتواصل الرقمي، وهي الأسس التي تمكّن الشركات العالمية والمحلية من النمو والازدهار في بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

مشروع "حياة كريمة".. تنمية تبدأ من القرى

أشار رئيس الوزراء إلى أن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية تتكامل مع المشروع القومي العملاق "حياة كريمة"، الذي يخدم أكثر من 60 مليون مواطن في مختلف القرى والمراكز، موضحًا أن هذا المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الحقيقية على أرض الواقع. وأكد أن الدولة تعمل من خلال "حياة كريمة" على توفير بنية تحتية حديثة تشمل الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، إلى جانب بناء المدارس وتطوير الخدمات الصحية، وربط كل ذلك بشبكة ألياف ضوئية متطورة تتيح الاتصال الرقمي المتكامل لجميع المواطنين.

التحول الرقمي.. من بنية تحتية إلى بنية معرفية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا في التحول الرقمي، بفضل ما تم تحقيقه من إنجازات في تطوير شبكات الاتصالات وتوسيع نطاق الإنترنت فائق السرعة. وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت، والثاني من حيث انخفاض التكلفة، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس التزام الحكومة ببناء "مصر الرقمية" التي تتيح للمواطنين خدمات أسرع وأكثر كفاءة. كما أكد أن الدولة تواصل توسيع رقمنة الخدمات الحكومية، ما يعزز الشفافية ويقوي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

طاقة متجددة لمستقبل أخضر ومستدام

وفي إطار التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة، شدد رئيس الوزراء على أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة المتجددة، حيث تتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتحقيق التوازن البيئي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية الهائلة.

بنية تحتية قوية.. وطموح لا يتوقف

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الاستثمارات في البنية التحتية لم تكن هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على المنافسة عالميًا. وأضاف أن ما تحقق من إنجازات في مجالات النقل، والطاقة، والاتصالات، يمثل الأساس المتين لانطلاقة جديدة نحو المستقبل، هدفها الأول تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز مكانة مصر كمحور اقتصادي واستثماري رئيسي في المنطقة.