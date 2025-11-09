نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدًا الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الاثنين عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، حيث تفتح اللجان أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً خلال يومي الاقتراع، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتأمين العملية الانتخابية في المحافظات المشاركة.

10893 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القرار رقم 60 لسنة 2025، الخاص بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين الأولى والثانية، بإجمالي 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجان في المرحلة الأولى و5287 لجنة في المرحلة الثانية، وذلك لتيسير عملية التصويت أمام الناخبين في جميع المحافظات.

المرحلة الأولى تُجرى في 14 محافظة بـ70 دائرة انتخابية

تجري انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة موزعة على 70 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، ويتنافس فيها 1281 مرشحًا إلى جانب القوائم الانتخابية بقطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من:

الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح.

انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية

بدأت الخميس الماضي الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الثانية داخل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتستمر الدعاية حتى 20 نوفمبر، قبل بدء الصمت الانتخابي لإتاحة الفرصة للناخبين لاختيار ممثليهم.

انتهاء الدعاية وصمت انتخابي دون مخالفات في المرحلة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى وبدء فترة الصمت الانتخابي.

وأكدت تقارير لجان الرصد عدم رصد أي مخالفات تتعلق بضوابط الدعاية أو حجم الإنفاق، كما لم يتم تسجيل أي مخالفات في التغطية الإعلامية عبر الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية، ما يعكس التزام المرشحين بمعايير الدعاية المنظمة.

تسليم الأوراق للقضاة المشرفين على اللجان

ومن المقرر أن يتسلم القضاة المشرفون على الانتخابات الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز يومي السبت والأحد تمهيدًا للتوجه إلى اللجان التي سيتولون الإشراف عليها خلال أيام التصويت لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.