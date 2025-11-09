نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين عبر الإنترنت بخطوات سهلة من المنزل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة ضم أفراد الأسرة الجدد إلى بطاقة التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الدعم وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب التموينية، وهو ما يزيد من الإقبال على الخدمة خاصة بين أصحاب البطاقات التموينية.

خطوات إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

يبحث ملايين المواطنين عن خطوات ضم أفراد الأسرة إلى بطاقة التموين بطريقة سهلة وسريعة، وقد أوضحت الوزارة إمكانية إنجاز الخدمة من المنزل باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية.

اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية.

الضغط على خدمة "ضم أفراد أسرتي".

قراءة الشروط والأحكام جيدًا، ثم تسجيل الدخول لاستكمال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

الشروط المطلوبة لضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين أن الخدمة متاحة وفق مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها:

ألا يكون صاحب البطاقة ضمن الفئات غير المستحقة للدعم.

أن يكون رب الأسرة هو المسجّل الأساسي على البطاقة.

عدم ضم أفراد متوفين أو أرباب أسر مسجلين على بطاقات تموينية أخرى.

كما شددت الوزارة على أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف السلع المدعمة ومنع إيقاف البطاقة بسبب عدم تطابق البيانات.

تجربة أولية في بورسعيد قبل تعميم الخدمة

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة ضم أفراد الأسرة بدأت كتجربة أولية في محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم التوسع في تطبيقها تدريجيًا في باقي المحافظات، في إطار التحول إلى الخدمات الرقمية المتكاملة التي تسهّل على المواطنين الحصول على حقوقهم دون عناء.