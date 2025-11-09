نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يحصل الطلاب على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟.. التفاصيل كاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عن حقيقة حصول المدارس على إجازة أثناء انتخابات مجلس النواب التي تُجرى هذا الأسبوع ضمن المرحلة الأولى من التصويت، وذلك مع استعداد المحافظات لفتح اللجان الانتخابية المخصصة داخل بعض المدارس.

المدارس المخصصة كلجان انتخابية تحصل على إجازة

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أن الإجازة ليست عامة، بل تختلف من محافظة لأخرى، موضحة أن الطلاب يحصلون على إجازة يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر 2025 فقط في المدارس التي تم تخصيصها كمقار للجان التصويت.



أما باقي المدارس التي لا تستضيف لجانًا انتخابية، فتستمر فيها الدراسة بشكل طبيعي دون تعطيل.

محافظة الجيزة: الإجازة فقط للمدارس التي تستضيف لجانًا

وقال سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن طلاب الجيزة الذين سيحصلون على إجازة هم فقط طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية، مؤكدًا أن الدراسة منتظمة في باقي المدارس، وأن الإجازة لا تشمل جميع الطلاب بالمحافظة.

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل والخارج

تُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتُعقد جولة الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن نتيجة الإعادة يوم 11 ديسمبر.

مواعيد المرحلة الثانية من الانتخابات

تبدأ المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن النتيجة في 2 ديسمبر.

أما جولة الإعادة فتُعقد بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.