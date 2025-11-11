نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الوطنية للانتخابات توجّه اللجان بتمكين الناخبين من التصويت حتى بعد الساعة 9 مساءً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، مؤتمرًا مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة لإطلاع الرأي العام على سير اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

تمكين الناخبين بعد موعد غلق اللجان

وجّه بنداري جميع القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بضرورة تمكين جميع الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم حتى بعد الموعد الرسمي لغلق اللجان عند الساعة التاسعة مساءً، لضمان حقهم الدستوري في التصويت.

إجراءات فرز الأصوات

وأكد القاضي أن إجراءات فرز الأصوات ستبدأ بفصل بطاقات النظام الفردي عن بطاقات نظام القائمة، مع تحرير محضر مستقل لكل نظام، وذلك بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين.

كما يتم مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية وفق ما هو مثبت في محاضر اللجنة.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية:

العدد الحصري للناخبين المقيدين أمام اللجنة

عدد من أدلوا بأصواتهم

عدد الأصوات الصحيحة والباطلة

الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة

وعقب انتهاء الفرز، يتم تسليم محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وجميع أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

ويأتي هذا التوجيه لضمان سير عملية التصويت بشكل شفاف ومنظم، مع مراعاة حقوق جميع المواطنين في المشاركة الفعلية بالانتخابات.