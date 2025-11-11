نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قاضٍ بأسوان يساعد سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها في انتخابات النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مدرسة كيما الابتدائية بمحافظة أسوان موقفًا إنسانيًا مؤثرًا خلال اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث بادر أحد القضاة المشرفين بمساعدة سيدة مسنّة على الإدلاء بصوتها داخل اللجنة، حرصًا على تمكينها من ممارسة حقها الدستوري والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

جاء هذا الموقف في إطار حرص الدولة على تيسير عملية التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أجواء من الهدوء والنظام، وإقبال متزايد من المواطنين على صناديق الاقتراع.

انتظام العملية الانتخابية بأسوان

واصلت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان استقبال الناخبين منذ الصباح الباكر، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.

أعداد الناخبين في المرحلة الأولى

كان القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35 مليون و279 ألفًا و922 ناخبًا، موزعين على 14 محافظة، من بينها أسوان بعدد 190 لجنة و59 مترشحًا، إلى جانب محافظات مثل الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى وإعادة الانتخابات

التصويت بالداخل: 10 و11 نوفمبر 2025

انتخابات الإعادة بالخارج: 1 و2 ديسمبر

انتخابات الإعادة بالداخل: 3 و4 ديسمبر

هذا الموقف يعكس حرص اللجان والقضاة المشرفين على ضمان مشاركة جميع المواطنين، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا، في العملية الديمقراطية بشكل كامل ومنظم.