نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: الشراكة الاستثمارية المصرية-القطرية توفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الشراكة الاستثمارية المصرية-القطرية تصل قيمة استثماراتها الإجمالية إلى 30 مليار دولار، وتوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل دعمًا قويًا للنمو الاقتصادي في مصر.

وخلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أضاف مدبولي أن بعض الجهات تبدي مخاوف من تواجد الاستثمارات الأجنبية، لكنه شدد على أن نجاح الدول اقتصاديًا يقاس بمدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري جاء نتيجة مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج وقطاعات أخرى، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات الخارجية.