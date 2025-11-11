أخبار مصرية

عاجل- رئيس الوزراء: الموارد من العملة الصعبة تغطي احتياجات الدولة والاقتصاد يسير على الطريق الصحيح

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الموارد من العملة الصعبة أصبحت تغطي احتياجات الدولة بالكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الفترة الحالية تشهد تدافعًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

