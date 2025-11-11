نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة يبحث مع «مالتي كير فارما» الإيطالية و«هيئة الدواء» و«جيبتو فارما» سبل التعاون في علاج الأمراض النادرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ممثلي شركة «مالتي كير فارما» الإيطالية، وهيئة الدواء المصرية، وشركة «جيبتو فارما»، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث آليات التعاون المشترك في مجال علاج الأمراض النادرة.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيدًا بحرص الجميع على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتسهيل إجراءات التشخيص والحصول على العلاج، ورفع مستوى الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول مناقشة آليات الحصول على الأدوية المتخصصة للأمراض النادرة من «مالتي كير فارما» الإيطالية وتسجيلها في مصر، في إطار جهود الدولة لتطوير رعاية مرضى الأمراض النادرة من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتشجيع البحث العلمي، وضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاج.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر لتوطين الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز الحملات التوعوية وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

حضر الاجتماع كل من:

•الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة.

•الدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير.

•الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية

•الدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة.

لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار.

•الدكتور هشام جابر، رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة «جيبتو فارما».

•الدكتور سيرجيو لينس، الرئيس التنفيذي لشركة «مالتي كير فارما».

• الدكتور إدواردو كوتا، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.

• الدكتور فابيو بيلومو، مستشار أول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالشركة.