عاجل- رئيس الوزراء: تحويل أسطول أتوبيسات النقل العام للكهرباء وتحديث مترو القطارات قريبًا

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تحويل أسطول أتوبيسات النقل العام إلى أتوبيسات تعمل بالكهرباء، ضمن جهود الدولة للتحول إلى وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك خطة لتحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات النوم بأيدي مصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من المشروعات في قطاع النقل لتعزيز جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية.