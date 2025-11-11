نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: مصر على أعتاب تصنيع سيارات كهربائية محليًا واستثمارات أجنبية كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أخبار سارة الفترة المقبلة تتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا قدرة الدولة على تنفيذ هذه المشروعات محليًا.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الموارد من العملة الصعبة أصبحت تغطي احتياجات الدولة وأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى تدافع للاستثمارات الأجنبية الكبيرة حاليًا، وأن الحكومة تركز على تعزيز الصادرات لدعم النمو الاقتصادي.