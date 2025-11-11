نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: حالات فردية بسلوكيات سلبية داخل المتحف المصري الكبير ولا ضغوط من صندوق النقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك بعض الحالات الفردية التي تشهد ممارسات سلبية داخل المتحف المصري الكبير، موجهًا رسالة للمواطنين بالتصحيح والنصيحة عند ملاحظة أي سلوك خاطئ.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه على تواصل يومي مع صندوق النقد الدولي، وأن بعثة الصندوق ستكون موجودة خلال الأسابيع القادمة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى ضغوط من صندوق النقد الدولي على الدولة المصرية.