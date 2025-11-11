نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون في الطاقة والمياه والبنية التحتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد البنك الدولي الذي ضم كلا من ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، والسيدة ألمود فايتز، المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وعدد من مسئولي البنك الدولي.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر والبنك الدولي تجمعهما شراكة استراتيجية ممتدة تشمل تمويل البنية التحتية، دعم استثمارات القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني للعديد من القطاعات المهمة، مشيرًا إلى أن زيارة وفد البنك الدولي الحالية تهدف إلى مناقشة تعزيز التعاون في برامج البنية التحتية والطاقة والمياه، بما يخدم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتحسين إدارة ومعالجة وتحلية المياه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة استثمرت مليارات الدولارات خلال العقد الماضي في تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية والصناعية، مؤكدًا أن هذه البنية التحتية تشكل أساسًا داعمًا للتصنيع والاستثمار وتعزز القدرة التنافسية بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، مشيدًا بدور البنك الدولي كشريك معرفي رئيسي في "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعد من أكبر الأسواق التي تحظى بدعم البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على تحقيق النمو الشامل وتنمية القطاع الخاص وتطوير رأس المال البشري.

بدوره، أكد ستيفان جمبيرت أن زيارة وفد البنك الدولي تهدف إلى بحث فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة، فيما أشادت ألمود فايتز بالإنجازات المصرية في البنية التحتية وكفاءة الطاقة، وذكر شيخ عمر سيلا آخر تطورات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية في تطوير وإدارة المطارات المصرية.