عاجل- رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي ستتواجد قريبًا دون أي ضغوط على مصر

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتابع بشكل يومي مع صندوق النقد الدولي، وأن بعثة الصندوق ستكون موجودة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدًا أن لا توجد أي ضغوط من صندوق النقد الدولي على الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك بعض الحالات الفردية التي تحدث بها ممارسات سلبية داخل المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه ينصح أي شخص يقوم بتصرف سلبي داخل المتحف، في إطار حرص الدولة على الانضباط والحفاظ على الأماكن التاريخية.