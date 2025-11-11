نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: مصر تمتلك خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير البنية التحتية السياحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لديها خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا التزام الحكومة بتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة لديها تصور واضح لعدد الغرف الفندقية المطلوبة في كل منطقة سياحية، إلى جانب تطوير قدرات المطارات لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، مع توسعة صالات القدوم والمغادرة في مطاري سفنكس والغردقة.

كما أشار إلى زيادة حجم أسطول مصر للطيران بـ28 طائرة جديدة خلال العامين المقبلين، دعمًا للقطاع السياحي وتعزيز القدرة الاستيعابية للنقل الجوي.