نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بالزغاريد والضحك والأمل.. سيدات مصر يزينّ طوابير التصويت في الشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة المدرسة اليابانية بمنطقة الشيخ زايد توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وكان للحضور النسائي طابع مميز، إذ تميزت النساء المصريات بخفة الظل والمرح والزغاريد التي عكست فرحتهن بالأمل في مستقبل مشرق ودعمهن لوطنهن.

وأعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الأولى تضم 35 مليون و279 ألف و922 ناخبًا موزعين على 14 محافظة، منها الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، مع تحديد عدد اللجان والمرشحين في كل محافظة، لضمان سير عملية التصويت بسلاسة وانتظام.