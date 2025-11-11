نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار التصويت في مدرسة محمد كريم بالجيزة وسط انتظام العملية الانتخابية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة محمد كريم بالجيزة اليوم الثلاثاء استمرار فعاليات التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الانضباط والهدوء. وأكد المشرفون على اللجنة الفرعية على توفير جميع التسهيلات اللازمة للناخبين، بما يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان إتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

لحظة بلحظة

كما تابع عدد من مسؤولي الهيئة الوطنية للانتخابات سير التصويت لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام فتح اللجان واستقبال الناخبين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجيستي للجان، ومتابعة أي ملاحظات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتُعد محافظة الجيزة من أكثر المحافظات نشاطًا في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث شهدت نسبة إقبال مرتفعة من المواطنين على اللجان الانتخابية منذ اليوم الأول، ما يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفاعلة في استحقاق برلماني هام.