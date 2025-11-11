نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الوعي والإقبال المكثف على التصويت في لجنة المنوات بالجيزة ضمن انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت فعاليات التصويت في مدرسة المنوات بمحافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، ضمن اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء منظمة ومهيأة لاستقبال الناخبين. وقد أشرف فريق الهيئة الوطنية للانتخابات على سير العملية لضمان انتظام الإجراءات وتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات لكل الفئات، مع توفير الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجنة.

كما حرص القضاة المشرفون على توجيه الناخبين وتقديم الإرشادات اللازمة، مع متابعة دقيقة لجميع مراحل التصويت لضمان نزاهة العملية. وقد تم تجهيز كافة المستلزمات اللوجيستية لضمان سرعة وسلاسة الإجراءات، بما يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية دون أي عوائق.

جانب من عملية التصويت

الاصطفاف والإقبال مستمران

الجيزة من المحافظات النشطة

وتُعد محافظة الجيزة من المحافظات النشطة في انتخابات النواب لهذا العام، حيث شهدت نسبة إقبال كبيرة من المواطنين على مختلف اللجان الانتخابية، ما يعكس وعيهم بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم لمجلس النواب ودعم العملية الديمقراطية.