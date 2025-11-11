نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بالزغاريد والبهجة.. لجنة مدرسة المنوات بالجيزة تستقبل آلاف الناخبين في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة مدرسة المنوات بمحافظة الجيزة إقبالًا كثيفًا من المواطنين على مدار اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الزغاريد والضحك والأمل التي عكست روح التفاؤل والمشاركة المجتمعية في الاستحقاق الدستوري.

وأكد القضاة المشرفون على اللجنة على تسهيل عملية التصويت لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تطبيق جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة وانتظام.

وجاء هذا الإقبال في الوقت الذي شددت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات على تمكين جميع الناخبين داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم، حتى بعد الساعة التاسعة مساءً، حرصًا على ضمان حق كل مواطن في المشاركة.

وأشار القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عدد الناخبين في محافظة الجيزة يصل إلى أكثر من 6 ملايين ناخب موزعين على 12 دائرة و775 لجنة فرعية، منها لجنة مدرسة المنوات التي شهدت حركة تصويت مكثفة منذ الصباح الباكر.

كما تم متابعة العملية الانتخابية من قبل أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين وممثلي الإعلام لضمان الشفافية والنزاهة، مع الحفاظ على تنظيم الطوابير والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وشهدت اللجنة حضورًا نسائيًا مميزًا، حيث برزت روح المشاركة الوطنية والحماس في دعم مستقبل الدولة، فيما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نتائج الحصر العددي للأصوات ستكون الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عنها وفق الجدول الزمني الرسمي.