السنيورة: رفيق الحريري الأقرب لأفكاري.. ورجال الدولة قليلون والسياسيون يركزون على التأييد الشخصي

أحمد جودة - القاهرة -

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، في حديثه عن السياسيين اللبنانيين، إن الأقرب إلى أفكاره كان رفيق الحريري، مضيفا أن هناك فرقًا بين "رجل الدولة" و"الرجل السياسي": "رجال الدولة قليلون، ولا أدعي أنني واحد منهم، رجل الدولة يميّز بين الخاص والعام، ويحرص على الدفاع عن وجهة نظره حتى لو لم تحظَ بموافقة الآخرين".

وأشار خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن رجل الدولة أحيانًا يطرح أفكارًا مثل السياسي، لكن الفرق أن "الرجل السياسي ينزل إلى الناس ليحصل على دعمهم لإعادة انتخابه، بينما رجل الدولة ينزل إلى الناس لكنه لا يسعى بالضرورة لكسب تأييدهم الشخصي".

أما عن السياسيين أو المسؤولين الأبعدين عن مصلحة الدولة، فقال السنيورة إنهم "أولئك غير السياديين، الذين لا يأخذون بمصلحة الدولة بعين الاعتبار، ويحرصون على زراعة الإدارة بمحاسيبهم".