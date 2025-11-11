أخبار مصرية

قبل غلق اللجان الانتخابية..محافظ الجيزة يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025

0 نشر
0 تبليغ

  • قبل غلق اللجان الانتخابية..محافظ الجيزة يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 1/2
  • قبل غلق اللجان الانتخابية..محافظ الجيزة يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل غلق اللجان الانتخابية..محافظ الجيزة يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتفقد غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك قبل غلق اللجان الانتخابية بساعات.

كما شارك المحافظ في لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، لاستعراض آخر مستجدات العملية الانتخابية داخل محافظة الجيزة.
جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ الجيزة أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وانتظام داخل مختلف المراكز والمدن والأحياء، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى الوعي الوطني الكبير الذي أظهره أبناء الجيزة وحرصهم على المشاركة الإيجابية في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.

IMG-20251111-WA0068
IMG-20251111-WA0068
IMG-20251111-WA0067
IMG-20251111-WA0067
IMG-20251111-WA0066
IMG-20251111-WA0066
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا