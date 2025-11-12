نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا ترد على العقوبات اليابانية ضدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية الروسية فرض حظر على دخول 30 مواطنا يابانيا الأراضي الروسية، وذلك ردا على عقوبات اليابان ضد روسيا.

وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنه "في إطار الإجراءات التي تتخذ ردا على استمرار ما يسمى بعقوبات طوكيو الرسمية ضد بلادنا، والتي تربطها بالعملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، تقرر حظر دخول 30 مواطنا يابانيا الأراضي الروسية لأجل غير مسمى".

ونشرت الخارجية الروسية قائمة بأسماء اليابانيين الذين يحظر عليهم دخول روسيا، ومن بينهم المتحدث الرسمي باسم الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورو وعدد من العاملين في وسائل الإعلام والجامعات اليابانية، إضافة إلى مسؤولين في منظمات غير حكومية.

وكانت اليابان قد أعلنت في 12 سبتمبر الماضي عن فرض العقوبات على أكثر من 60 شخصا وكيانا من روسيا، قائلة إن تلك الخطوة تأتي في إطار "الجهود من أجل السلام وتسوية قضية أوكرانيا