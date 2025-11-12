رئيس الوزراء: مشاعر الانتماء والفخر في افتتاح المتحف المصري الكبير تؤكد وعي الشعب المصري وعشقه لحضارته

أحمد جودة - القاهرة - فرحة وطنية بافتتاح المتحف المصري الكبير

عبّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة بالمشاعر الوطنية الصادقة التي أبداها المصريون خلال احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ما شاهده من تفاعل وفرحة وفخر يعكس روح الانتماء العميقة لدى أبناء الشعب المصري، واعتزازهم بتاريخهم العريق الذي يمتد لآلاف السنين.

المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية عالمية

أوضح رئيس الوزراء أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة الحفاظ على التراث المصري، مشيرًا إلى أن هذا الصرح العالمي لا يُعد فقط مشروعًا ثقافيًا، بل إنجازًا وطنيًا واقتصاديًا وسياحيًا سيجذب أنظار العالم إلى مصر من جديد كمركز للحضارة والإنسانية.

دعوة للمواطنين للحفاظ على الصورة الحضارية لمصر

أكد مدبولي أن مشاعر الانتماء التي ظهرت خلال الافتتاح يجب أن تستمر في سلوك المواطنين اليومي، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بروح حضارية أمام الزوار والسائحين، بما يعكس الوجه المشرق لمصر الحديثة ومكانتها بين الأمم.